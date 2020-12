Landesumweltanwalt will mehr Schutz für das Hochgebirge

Kostenzer ist gestern von der schwarz-grünen Landesregierung für weitere fünf Jahre als Landesumweltanwalt wiederbestellt worden. Bis 2025 will Kostenzer insbesondere in zwei Meta-Bereichen Fortschritte erzielen. Der eine hängt mit dem Edelweiß zusammen, denn daran knüpft Kostenzer seine Forderung nach einem verstärkten Schutz des Hochgebirges. Eines, das insbesondere durch die Ski- und Seilbahnindustrie unter Druck steht. Entgegen der landläufigen Meinung, dass gerade in Tirol Hochgebirge im Überfluss vorhanden seien und deshalb da oder dort eine Erschließung zugelassen werden müsse, hält Kostenzer dagegen: „Gerade hier geht es um Unwiederbringliches – wie Gletscher, Bachgebiete oder Pflanzen- wie Tierarten –, die eben nicht im Überfluss vorhanden sind.“ Tirol stehe hier aufgrund seiner Lage im Ostalpenraum in einer besonderen Verantwortung.