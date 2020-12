Mann in Russland soll 26 Seniorinnen erwürgt haben

Ein Mann in Russland soll innerhalb von zwei Jahren 26 Frauen umgebracht haben. Nun ist der mutmaßliche Serienmörder in der Teilrepublik Tatarstan geschnappt worden. Dem 38-jährigen Schlosser werde vorgeworfen, die älteren Frauen in den Jahren 2011 und 2012 in verschiedenen west- und zentralrussischen Regionen getötet und ihren Besitz gestohlen zu haben, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Der Beschuldigte aus der Großstadt Kasan habe die Taten gestanden.