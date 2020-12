Ein geplanter Speicherteich mit 308.000 m3 Fassungsvermögen am Stubaier Gletscher löst erneut eine Debatte über den Gletscherschutz aus.

Innsbruck, Neustift – Am Stubaier Gletscher stehen noch bis 24. Dezember die Gondeln still. Nach dem Saisonstart folgte Anfang November der Lockdown. Was hingegen die Pläne für einen neuen Speicherteich „Gamsgarten II“ betrifft, wird seit Jahresanfang gerungen. Nach heftiger Kritik des Landesumweltanwalts ließ Geschäftsführer Reinhard Klier das Vorhaben redimensionieren.