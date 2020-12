„Mank": Netflix-Film über Citizen Mank und die goldene Zeit des Kinos

Dabei holte er sich Inspiration bei der berühmten Filmkritikerin Pauline Kael und ihrem umstrittenen Essay „Raising Kane“. In ihrem aufschlussreichen Ausflug in die goldene Zeit Hollywoods wird Herman Mankiewicz quasi zum alleinigen Genie hinter dem Drehbuch erklärt, samt einer auch hierzulande immer noch gültigen Botschaft: Eigenständige Autoren und Autorinnen werden viel zu wenig wertgeschätzt.

Der singuläre Studio-Autorenfilm „Citizen Kane“ rangiert seit seinem neuerlichen Erscheinen in den 50er-Jahren ganz oben in den Bestenlisten. Wunderkind Orson Welles verwehrte sich gegen den Titel als „bester Film aller Zeiten“ für sein Debüt: „No, certainly not. Ich würde alles daran ändern.“ Sein Einfluss ist aber bis zu David Finchers heutigen Filmen spürbar.