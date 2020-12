Georg Trakl in einem Band: „Langsam das reden, was die Seele will“

Spannend und bisweilen seltsam tragikomisch sind aber auch die Briefe des früh verglühten Dichters. In einem nie abgeschickten Schreiben an den Architekten Adolf Loos gibt Trakl poetologische Selbstauskunft: Ihm sei zumute, „als lernte ich in unsäglicher Mühsal langsam das reden, was die Seele will“, schreibt er im Juni 1914. Auch Fluchtversuche vor dem Mühsal gibt es: Noch vor dem Brief an Loos schreibt er an das niederländische Kolonialamt, bietet sich als Pharmazeut für Überseekolonien an. Vielleicht, diesen Hintergedanken darf man aus dem Schreiben ziehen, ist das Leben und das Leiden daran anderswo erträglicher. Auch die Absicht, nach Albanien zu gehen – „wenn alles gut geht“ –, klingt in einem weiteren Brief an Loos an. Hoffnung macht ihm ein Almosen Ludwig Wittgensteins. Nun sei es ihm möglich, „der eigenen Stille ungestört nachgehen zu können“, schreibt er an den spendablen Philosophen. Es kam der Krieg – und alles anders. Im August 1914 wird Trakl nach Galizien abbefohlen. Im September erlebt er die Schlacht von Grodek. Anfang November geht er in den Tod. (jole)