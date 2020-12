Einsatzkräfte wappnen sich: In Osttirol droht ein Schneechaos

Lienz – Im Bezirk Lienz rüstet man sich für Folgen massiver Niederschläge. Es hat bereits gestern Vormittag verbreitet zu schneien begonnen. Hin zum Wochenende soll es sogar extrem intensive Schneefälle geben, teils mit Regen vermischt, warnt der regionale meteorologische Dienst wetter-osttirol.at – eventuell seien katastrophale Zustände wie im November des Vorjahres die Folge. Auch die Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) sagt Starkschneefall in Osttirol vorher, im Lienzer Becken sei am Sonntag zeitweise auch Schneeregen möglich.

Das Rote Kreuz verlegt in alle Talschaften, die durch Straßensperren abgeschnitten sein könnten, Ausrüstung. Darunter fallen etwa Notschlafstellen, in der aktuellen Gesundheitskrise auch mehr Sauerstoff und Beatmungsgeräte als sonst, wie Herbert Girstmair, Leiter des Rettungsdienstes und Bezirksrettungskommandant, berichtet: „Wir sind vorbereitet und haben unsere Vorräte im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Die Dienstpläne unserer hauptamtlichen Mitarbeiter gestalten wir so, dass sie sich in ihren Heimatorten aufhalten werden. Gemeinsam mit den First Respondern stehen wir damit auch in allen Tälern für die Bevölkerung bereit.“ Der Rettungskommandant mahnt zu Eigenverantwortung und rät jedenfalls, über eine persönliche Notfallplanung nachzudenken. Medikamente für chronisch Kranke seien zu bevorraten, dazu Lebensmittel und Hygieneartikel. Auch für Ausfälle der Energieversorgung müsse man vorbereitet sein.