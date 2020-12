Tiroler Kombi-Shootingstar Lamparter: „Freue mich auf Mamas Schnitzel“

Nach seinem ersten Weltcup-Podestplatz am vergangenen Wochenende in Ruka (FIN) ist Johannes Lamparter hungrig auf weitere Erfolge.

Ruka – Der Stern des 19-jährigen Tirolers Johannes Lamparter hat beim Weltcup-Auftakt in Ruka (FIN) hell zu leuchten begonnen. Mit den Rängen zwei, sechs und vier zeigte der Stams-Schüler (Matura im nächsten Jahr) in der Weltspitze auf. Mit der TT sprach der sechsfache Medaillengewinner bei Junioren-Weltmeisterschaften über den perfekten Saisonstart.

Johannes Lamparter: Es geht mir sehr gut. Ich habe gewusst, dass ich super in Form bin, aber dass es bis ganz vorn­e mit dem Sprungsieg und dem ersten Podest reicht, hat mich selbst überrascht.

Lamparter: So viel Preisgeld auf einmal gab’s natürlich noch nie, ich werde etwas ansparen. Das Wichtigste ist derzeit, gesund zu bleiben.

Sie haben sich mit Größen wie Jarl-Magnus Riiber (NOR) und Johannes Rydzek (GER) duelliert.

Lamparter: Ich bin jemand, der ehrgeizig ist, das ist vielleicht meine größte Stärke. Ich will den Besten Paroli bieten. In der Vorbereitung habe ich mit Trainer Jochen Strobl viel an der Langlauf-Technik gearbeitet. Riiber und Rydzek sind faire Sportsmänner, Gratulationen von ihnen sind fürs Selbstvertrauen sehr cool.