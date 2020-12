Die gute Geschichte: Seit 50 Jahren als Nikolaus in himmlischer Mission unterwegs

Götzens – Anton Hackspiel ist sich sicher: Solange seine Kräfte es zulassen, wird er sich den goldenen Rauchmantel des Nikolaus um die Schultern legen, so wie auch schon in den vergangenen Jahrzehnten. Seit 50 Jahren sorgt er in ganz Tirol verlässlich für strahlende Kinderaugen und gelungene Nikolausfeste. Es ist eine ganz besondere Verbindung, die die beiden – der ehrenamtliche Diakon aus Götzens sowie der heilige Nikolaus von Myra – da eingegangen sind.

Seit seiner Pensionierung ist der einstige Bauingenieur nicht mehr nur in Kindergärten und Volksschulen, sondern als Heiliger mit Stab und Mitra – der traditionellen Kopfbedeckung der Bischöfe – auch auf privaten Familienfesten zum Nikolaustag ein gern gesehener Gast. Für die Stiftung Bruder und Schwester in Not, die sich dank Spendengeldern aus Tirol für benachteiligte Menschen in Ostafrika und Lateinamerika einsetzt, besucht er seit vielen Jahren die ganz Großen im Einsatz für den guten Zweck. Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Religion und Gesellschaft freuen sich jährlich auf den besonderen Gast. „Ich bin Bruder und Schwester in Not treu geblieben, denn Teilen und Nächstenliebe waren mir immer Grundbedürfnisse.“ Anton Hackspiel will Gutes bewirken.