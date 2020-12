Kritik an Landes-Ja zu geplantem Hoteldorf in Hopfgarten

Hopfgarten – Vor fast einem Jahr hat die Gemeinde Hopfgarten gegen die Stimme der FPÖ 10.700 Quadratmeter Freiland im Ortsteil Kelchs­au zum Bau des Hoteldorfs „KitzAlps Lodge“ umgewidmet. 15 Häuser mit insgesamt 38 Apartments und 180 Betten sollen entstehen, betrieben wird es als Investorenmodell. Die von Raiffeisen Wohnbau errichteten Apartments werden an finanzkräftige Anleger verkauft und von dem in Kitzbühel angesiedelten Betreiber ALPS Residence Holidayservice an Urlauber vermietet. Die Investoren dürfen ihre Apartments im Prinzip selbst nicht nutzen (außer sie buchen sich als Urlauber ein). Eine Kontrolle ist aber schwer, weshalb solche Modelle oft als Einfallstor für versteckte Ferienwohnsitze kritisiert werden.