Marktgemeinde St. Johann wird ein kleines Stückchen grüner

Am Parkplatz Wieshoferstraße stehen ab sofort 107 neue Stellplätze am Nordost-Rand des Ortskerns zur Verfügung.

St. Johann i. T. – Schon bislang wurden in der Marktgemeind­e St. Johann Förderungen im Bereich der Mobilität und bei „Gebäuden“ vergeben. So gab es finanzielle Zuwendungen bei E-Bikes, E-Mopeds, Anhängern und Lastenfahrrädern. Geld floss aber auch beim Anschluss an die Ortswärme, bei der Vor-Ort-Energieberatung, beim Thermographie-Check und beim Photovoltaik-­Stromspeicher. Der große Renner in der vorangegangenen Förderperiode waren allerdings die E-Bikes. Für die Mobilitäts- und Energieförderung waren heuer jeweils 10.000 budgetiert. Bis Mitte September wurden aller­dings in Summe um nur 9000 Euro angesucht.