Zu Weihnachten und Silvester sind private Treffen von bis zu zehn Personen erlaubt

Nach der Sitzung des Ministerrates informierten Kurz und Kogler gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die Medienvertreter und damit die Öffentlichkeit über den Übergang vom harten Lockdown zum Lockdown light. Was also ändert sich am 6. Dezember bzw. welche Punkte werden bis in das neue Jahr verlängert?

3. Quarantäne und Grenzmanagement: Mitte Dezember kommt es quasi zu einer Einreisebeschränkung. Diese endet erst mit 10. Jänner. Egal ob In- oder Ausländer: Wer aus einem Land nach Österreich einreisen will, wo eine 14-Tage-Inzidenz von mehr als 100 (pro 100.000 Einwohner) bescheinigt wird, muss zehn Tage in Quarantäne. Nach derzeitigem Stand betrifft dies jedes Nachbarland Österreichs. Ausnahmen soll es beispielsweise für Geschäftsreisende oder Pendler geben. Damit will die Regierung die Partys zum Jahreswechsel in Prag oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien am Balkan mit extrem hohem Ansteckungsniveau verhindern. Betroffen sind aber auch der Sohn oder die Tochter aus dem Ausland, die zu Weihnachten die Eltern in Tirol besuchen will, oder jene Tiroler, die in Südtirol einkaufen wollen. Nach fünf Tagen kann ein PCR-Test gemacht werden, um die Quarantäne zu beenden.