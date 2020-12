Dachverbände fordern „Wieder-Hochfahren“ des Vereinssports

Innsbruck – Selten waren Sportplätze in der kalten Jahreszeit so frequentiert wie zuletzt. Seit der Lockdown den organisierten Bewegungsbetrieb in die Knie zwang, heißt es Alternativen suchen. Denn bis ins neue Jahr wird sich wenig daran ändern, ein drittes Mal will die Regierung schließlich nicht mehr zusperren. Sport Austria, das sich mit den drei großen Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ und Union auf eine gemeinsame Stellungnahme einigte, warnte ungeachtet der notwendigen Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung vor dem kompletten Aus: Es gehe um ein verantwortungsvolles „Wieder-Hochfahren“ des Vereinssports, insbesondere des Nachwuchsbereichs. Das habe zuletzt auch der Berufsverband der österreichischen Internisten bestätigt, der gesundheitliche Folgeschäden des ersten Lockdowns aufgrund mangelnder Bewegung feststellte.