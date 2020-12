Vom Laie bis zum Küchenstar: Köche lassen online in ihre Töpfe blicken

Es wird aktuell gewaschen, geschnitten und gerührt in den sozialen Netzwerken – Facebook, Instagram und Co. sind voll von Kochvideos und Fotos von selbst zubereitetem Essen. Denn den Kochlöffel zu schwingen, liegt voll im Trend. Die Nachfrage nach Kochkursen ist enorm. Und jetzt geben auch heimische Starköche online Tipps und Einblicke, wie es in ihren Küchen daheim ausschaut.