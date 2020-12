Orban verkündet Parteiaustritt Szajers nach Skandal

Der ungarische Politiker und EU-Abgeordnete Jozsef Szajer ist aus der regierenden Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban ausgetreten. Er war von einer verbotenen Lockdown-Party - laut Medien eine Orgie in der Schwulenszene - in Brüssel geflohen war. „Die Handlungen unseres Stellvertreters, Jozsef Szajer, sind mit den Werten unserer politischen Familie unvereinbar“, teilte Orbanam Mittwoch mit.

Szajer hatte am Freitag an einer verbotenen Party in einem Club in Brüssel teilgenommen. Nachdem die belgische Polizei laut Medienberichten die verbotene Orgie mit Drogen, Sex und Alkohol in einer bekannten Bar der Brüsseler Schwulen-Szene sprengte, versuchte Szajer über eine Dachrinne zu fliehen, wurde jedoch gefasst. Die Staatsanwaltschaft wolle nach Aufhebung der parlamentarischen Immunität ein Verfahren gegen den Politiker einleiten.