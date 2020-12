Novomatic-Tag mit Novomatic-Werbung im Ibizia-U-Ausschuss

Die Frage, ob Novomatic tatsächlich alle zahlt, wie es Ex-Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache formuliert hat, wurde am Mittwoch im Ibiza-U-Ausschuss erörtert. Befragt wurden zwei Manager des Glücksspielkonzerns, die wenig überraschend diese Behauptung zurückwiesen. Stattdessen wurde um die Gunst für Novomatic geworben, eine Lanze für privates Sponsoring gebrochen - und auch Entschlagungen gab es in einem Fall mit Verweis auf strafrechtliche Ermittlungen zuhauf.

Straches Sager „Die Novomatic zahlt alle“ hat Merwald laut eigener Aussage als „völlig haltlos“ empfunden: „Für mich war das unbegreiflich.“ Der dadurch erweckte Anschein, das Unternehmen würde Bestechungsgelder zahlen, ist für ihn „völlig aus der Welt gewesen“. Der Manager verwies auf strikte Compliance-Regelungen in seinem Unternehmen, die strikt eingehalten würden, bewerbe man sich doch in mehreren Ländern um Lizenzen.

Krenn unterstrich auch die Bedeutung des Sponsorings, insbesondere für die Vereinslandschaft. „Auch manch einer von Ihnen hat schon an die Türe von großen Unternehmen, darunter auch an jene von Novomatic, geklopft und um Spenden, Sponsorings oder die Beteiligung an einer Veranstaltung ersucht“, sagte er in Richtung der Abgeordneten. Dies sei „völlig legitim“. Wie Merwald zuvor betonte auch er, dass dabei nach „transparenten, im Konzern verankerten Regeln“ entschieden werde - ohne „unstatthafte“ Gegenforderungen.