Am Donnerstag und Freitag findet eine Online-Sondersitzung der UNO-Generalversammlung zur Coronapandemie statt, an der über 80 Staats- und Regierungschefs sowie Minister via Videobotschaften teilnehmen werden. Ziel ist es, gemeinsame Strategien gegen Corona zu entwickeln und auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit bei der Pandemie-Bekämpfung zu verweisen. Für Österreich wird Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) eine Online-Rede übermitteln.