Baufällige Hütte am Wolfgangsee um 755.000 Euro ersteigert

Bei einer Versteigerung am Bezirksgericht Thalgau in Salzburg ist am Dienstag eine zwölf Quadratmeter große, baufällige Badehütte in St. Gilgen am Wolfgangsee um 755.000 Euro ersteigert worden. Die Hütte steht auf Holzpfählen im See, der Grund gehört den Bundesforsten, der Nutzungsvertrag läuft 2024 aus. Allerdings besteht eine Baubewilligung für den Abbruch und die Neuerrichtung der bestehenden Badehütte, berichteten die „Salzburger Nachrichten“ am Donnerstag.