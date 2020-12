Die gute Geschichte: Wohlfühlatmosphäre im virtuellen Klassenzimmer

Kematen – Die Covid-19-Pandemie hat für alle Menschen Folgen. Ganz besonders für die Schülerinnen und Schüler. Die Lockdowns ließen sie in diesem Jahr noch nie dagewesene Erfahrungen machen. Schulen wurden geschlossen, der Schulalltag kam zu einem abrupten Ende und fand fortan daheim statt – so wie auch dieser Tage. Die Eltern, die Kinder, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen wurden quasi über Nacht in ein Realszenario versetzt, das man selbst in den kühnsten Träumen nicht hätte üben können.