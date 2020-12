Wiener Festwochen zeigen Mozart-Inszenierung von Milo Rau

Die Wiener Festwochen zeigen in ihrer nächsten Ausgabe eine Neu-Interpretation von Mozarts Oper „La clemenza di Tito“ von Milo Rau. Dessen radikale Inszenierung werde „eines der zentralen Ereignisse der nächsten Festivaledition sein“, hieß es am Donnerstag seitens des Festivals, das 2021 von 14. Mai bis 20. Juni stattfinden soll. Das gesamte Programms wird am 18. März 2021 bekannt gegeben.