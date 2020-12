Tapfere Haie gingen gegen Vienna Capitals leer aus

Wien – Wien ist nicht nur anders, auch die dort ansässigen Capitals spielen (finanziell) in einer anderen Liga wie die Haie: Der kürzlich verpflichtete 28-jährige NHL-Goalie Calvin Pickard (Detroit Red Wings) stand bei den Caps aber noch nicht im Kader. Und auf Torjäger Ty Loney mussten die Hausherren nach einer Raufeinlage am Vorabend gegen Graz verzichten, weil die Liga hier in Sachen Coronavirus null Toleranz zeigt. In den vorangegangenen Spielzeiten wurde man erst nach dem zweiten Fight für ein Match gesperrt.