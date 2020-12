Sperren und Verletzung: FC Wacker beim GAK zum Improvisieren gezwungen

Innsbruck –13 Punkten aus den letzten fünf Runden sollen heute ab 20.25 Uhr in der Grazer Merkur-Arena weitere folgen – in welcher Formation der FC Wacker gegen den GAK seinen Lauf fortsetzen will, ließ Daniel Bierofka noch offen. Improvisation ist bei den Schwarz-Grünen vor dem immerhin schon 113. Duell gegen die Rotjacken angesagt.

„Es war eine spannende Woche, denn wir mussten uns darauf einstellen, dass wir auf drei Stützen, die nicht eins zu eins zu eins zu ersetzen sind, verzichten müssen“, erklärt der FCW-Coach das Dilemma der zwölften Zweitligarunde. Kapitän Lukas Hupfauf fehlt verletzt, Karim Conte und Darijo Grujcic sind gesperrt – ein Trio, das zuletzt für Stabilität in der Tiroler Defensive sorgte. „Wir sind vorbereitet und werden vor Ort entscheiden, wie wir auflaufen“, wollte sich Bierofka vor der gestrigen Abreise in die Steiermark noch nicht festlegen. In die Überlegungen werden wohl auch die schlechten Platzverhältnisse in Graz miteinbezogen.