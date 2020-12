Coronavirus legte vor dem Speed-Auftakt gleich vier ÖSV-Damen lahm

„Warum soll es uns anders gehen als allen anderen in Österreich? Wir sind auch keine Götter, die in einer Plastikblase leben“, erklärt ÖSV-Damen-Chef Christian Mitter. Man habe alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, desinfiziert, getestet, „und trotzdem kann man es einfach nicht ausschließen“. Rückschlüsse, wo sich die Damen infiziert haben oder ob sie sich möglicherweise sogar gegenseitig angesteckt haben, seien nicht mehr möglich, so Mitter. Auch ob es noch mehrere Fälle gibt, ist offen. Man einigte sich darauf, es den Läuferinnen selbst zu überlassen, ob sie über die Infektion sprechen wollen.

Während Schmidhofer und Puchner mit milden Verläufen davonkamen, erwischte es Venier stärker, die Oberperferin klagte etwa über Kopfweh und den Verlust des Geruchs- sowie Geschmackssinns. „Aber jetzt bin ich zu 100 Prozent wieder fit, kann Vollgas geben und vertraue auf mein Können.“ Alle drei können nach der Zwangstrainingspause im November bei den zwei Super-G-Rennen am Samstag und Sonntag in St. Moritz starten. Kollegin Tippler hingegen nicht, wie sie gegenüber der Kleinen Zeitung bekannte: „Vor allem der Schwindel macht mir zu schaffen, deswegen wäre Skifahren derzeit auch viel zu gefährlich.“ Sie wolle das nicht dramatisieren, habe nicht ins Spital müssen, „aber auf die leichte Schulter nehmen darf man diese Krankheit nicht“.

Die Folgeerscheinungen bei Tippler sind noch offen, die anderen haben nach ärztlichen (Belastungs-)Tests grünes Licht für die ersten zwei Saisonrennen im Speedbereich bekommen. ÖSV-Damen-Chef Mitter muss es einmal mehr gelassen nehmen: „Ich kann mich in meinen 20 Jahren als Trainer an kein einziges Rennen erinnern, bei dem wir in Bestbesetzung gestartet sind.“ Zudem fällt auch Nina Ortlieb aus: Die Siegerin des letzten Super-Gs im Februar zog sich beim Training in Obergurgl eine Prellung im Knie zu und muss aussetzen.