Innsbruck – Massive Einreisebeschränkungen, zwangsgeschlossene Hotels, Gasthäuser und Skilifte, Kontaktbeschränkungen und vieles mehr – die touristische Wintersaison steht angesichts der verordneten Einschränkungen in vielen Staaten auf mehr als wackeligen Beinen. In den Alpenregionen geht es dabei um Hunderttausende Jobs und viele Milliarden Euro an Umsätzen, Wertschöpfung und Einkommen.