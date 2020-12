Familienfehde an Tiroler Tankstelle: Trio kam mit Geldstrafe davon

Schon seit längerer Zeit gärt es in einer türkischstämmigen Familie. Hatte das Familienoberhaupt einst doch einen Neffen zwecks Lebensunterhalt zu sich in die Firma geholt. Dieser hatte sich damit bedankt, dass er mit dem Fachwissen des Onkels ausgeschieden war und just in derselben Branche ein Konkurrenzunternehmen gegründet hatte.