Wacker unterlag GAK 0:3: Harrer bestrafte seine alte Liebe

Fabio Viteritti (r.) und der FC Wacker bissen sich am Freitag am heimstarken GAK mit Dominik Hackinger die Zähne aus.

Über die erste Halbzeit konnte man am Freitag in Graz quasi den Mantel des Schweigens hüllen. Die beste schwarzgrüne Offensiv-Aktion? Eine Freistoß-Flanke von Fabio Viteritti, die Ronivaldo nach 35 Minuten neben das Tor köpfelte. Ansonsten war im Stafraum der „Rotjacken“ nicht viel los. Man musste den Tirolern aber auch zugute halten, dass es am Freitag wegen der Ausfälle eines Defensiv-Trios (Darijo Gujicic, Karim Conte, Lukas Hupfauf) viel schwarzgrüne Improvisationskraft brauchte. Flo Jaming als rechten Außenverteidger oder Fabio Viteritti als „Sechser“ wird man in dieser Saison sicher nicht mehr so häufig erleben.