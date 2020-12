Auf dem Domplatz beim „Jedermann" wird durchgewechselt

Salzburg – Insgeheim habe er immer gehofft, für den Jedermann angefragt zu werden, sagt Lars Eidinger. Die Anfrage kam tatsächlich – und jetzt wirke es wie ein unwirklicher Gag, seinen Namen am Ende einer Galerie der bedeutendsten deutschsprachigen Theaterschauspieler – von Moisi über Brandauer bis Gert Voss – zu sehen, gesteht der 44-jährige Berliner. Nächstes Jahr wird Eidinger als Nachfolger von Tobias Moretti die Titelrolle im Herzstück der Salzburger Festspiele spielen. Am 17. Juli soll er – wenn das Wetter mitspielt – auf dem Domplatz als Jedermann debütieren.

Durchgewechselt wird auch in anderen Rollen: Mavie Hörbiger, die in den vergangenen vier Jahren die Werke spielte, wird – ein Novum in 101 Jahren Festspiel-Geschichte – zum weiblichen Teufel. Edith Clever, zuletzt Jedermanns Mutter, wird der neue Tod. Peter Lohmeyer, der den Part seit 2013 spielte, scheidet aus der Produktion genauso aus wie Gregor Bloéb, der in den vergangenen zwei Jahren Teufel und Guter Gesell als Doppelrolle gab. Neuer Gesell wird Anton Spieker. Angela Winkler übernimmt die Rolle von Jedermanns Mutter.