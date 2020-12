Hochwasserschutzprojekt: Mehr Schutz für Pettnau und Telfs

Zunächst besichtigte die Delegation am Talboden in Pettnau die in Bau befindliche Geschieberückhalteanlage im unteren Abschnitt des Scheiringbaches. Bis Weihnachten sollen die Fundamente dieses Schlüsselbauwerkes fertig sein. Allein heuer war dieser Bereich nach Starkregen zweimal massiv von Überflutungen und Überschotterungen betroffen. Die Häufigkeit der Ereignisse verdeutliche die Dringlichkeit des Schutzprojekts, befindet WLV-Sektionsleiter Gebhard Walter.