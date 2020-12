Streit der Regierenden: Das Virus, der Balkan und der Ton der Koalition

Wien – „Wenn in Österreich etwas nicht funktioniert, kann man beginnen, von zehn herunterzuzählen – und bevor man bei fünf ankommt, sagt meist schon der erste Politiker: ‚Die Ausländer waren’s!‘“ So begann die Süddeutsche Zeitung ihren Kommentar zur jüngsten Covid-19-Debatte. Es war Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der erklärt hatte, dass im Sommer vor allem Personen mit „Wurzeln am Balkan und der Türkei das Virus nach Österreich“ eingeschleppt hätten.