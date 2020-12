Ansturm auf neue Glasfaseranschlüsse in Lienz

Lienz – Dank einer Glasfaser-Förderung des Landes, die nur noch bis Jahresende läuft, sollen in Tirol noch mehr moderne Glasfaserkabel auf den letzten Metern direkt in die Häuser und Wohnungen verlegt werden. Dabei spricht man von „Fiber To the Home“, kurz FTTH. Der Betriebszweig Breitband der Stadtgemeinde Lienz bietet dazu aktuell ein Gesamtpaket an, das um Herstellungskosten von höchstens 1000 Euro selbst eventuelle Grabungsarbeiten auf einer Strecke von 25 Metern auf den Grundstücken der Immobilienbesitzer beinhaltet. Diese Kosten werden durch die Förderung des Landes anschließend komplett erstattet.