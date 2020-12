Obsteiger Gemeinderat votiert für neuen Geflügelhof

Obsteig – Ein junger Bauer will in Obsteig einen Geflügelhof errichten. Dieses Ansinnen von Biobauer Alexander Schaber stößt allerdings auf heftigen Widerstand der Anrainer im Ortsteil Wald. Sie haben sich mittlerweile in einer Bürgerinitiative organisiert. So wurden etwa unter wald6416.at ein Blog eingerichtet und eine Petition an die Gemeindeführung übergeben. Ein Rechtsstreit ist ebenfalls noch nicht beigelegt.