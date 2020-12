Umweltkrimi für Tiroler Fischereiverband: Ötztaler Ache verschmutzt

Innsbruck, Ötztal – In einen Umweltkrimi sah sich jüngst der Geschäftsstellenleiter des Tiroler Fischereiverbandes, Zacharias Schähle, verwickelt. Seit September häuften sich die Meldungen von Fischern, die immer um die Mittagszeit von starken Verschmutzungen des Inns auf Höhe Innsbruck berichteten. „Wir versuchten der Sache nachzugehen und haben uns zunächst bei den Fischereiberechtigten am Inn und an der Ötztaler Ache umgehört“, berichtet Schähle, selbst Gewässerökologe. Doch die Fischer fischten die längste Zeit im Trüben, was die möglichen Verursacher der Verschmutzung betraf. Dann kam der entscheidende Hinweis durch die Messstelle Tumpen des Hydrografischen Dienstes. „Immer gegen Mitternacht schlugen die Messwerte extrem aus“, schildert Schähle, der sich selbst ins Auto setzte, um der mysteriösen Causa auf den Grund zu gehen.