Innsbruck – Am Donnerstag haben sich Vertreter der Universität Innsbruck, der privaten Landesuniversität für Medizinische Informatik und Technik UMIT sowie der Wirtschaftskammer Osttirol über die Zukunft des Mechatronikstudiums am Campus in Lienz unterhalten. Montag soll dem Land ein gemeinsames Papier präsentiert werden, daran wird allerdings noch gefeilt. Schließlich wollen die Osttiroler unbedingt an „ihrer Universität“ festhalten.