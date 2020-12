Drogenprozess in Innsbruck: Über Hinterausgang von Pizzeria Kokain übergeben

Ein Drogenprozess rund um den Vorwurf krimineller Vereinigung von neun Personen soll ab Mittwoch über drei Tage am Landesgericht über die Bühne gehen. Die große Causa gegen acht im Raum Innsbruck aufhältige Italiener und einen Albaner rührt ursprünglich aus einem Großverfahren gegen eine von Imst aus agierende Drogenbande. Deren Capo war letztes Jahr (mit Widerruf bedingter Strafen) zu insgesamt elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Über Aussagen eines Komplizen war aufgekommen, dass einst 1,7 Kilogramm Kokain für einen Italiener in Innsbruck reserviert gewesen wären. Telefoniert worden war damals nur mit einem Italiener: dem Pizzabäcker eines großen Lokals in der Innsbrucker Innenstadt. Anlass für Staatsanwalt Thomas Willam, das LKA mit Überwachungen zu beauftragen. Diese ergaben Aufschluss über ein kriminelles Netzwerk mitten in Innsbruck. Über die zentrale Wohnung eines nun Mitangeklagten soll Suchtgift verkauft worden sein.