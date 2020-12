Schließung des Wave wäre eine „gesundheitliche Katastrophe"

Das „Wave" in Wörgl.

Für das selbst ernannte „Sportland Tirol“ müsse eine Lösung über die Wörgler Gemeindegrenzen hinaus möglich sein. Wobei der Standort wegen des breiten Einzugsgebiets und der bestehenden Vereinsstruktur zu präferieren sei, Tirols Sportunions-Präsident Günther Mitterbauer anmerkt. Dem pflichtet Heinz Öhler, Präsident des ASKÖ Tirol, bei: "Das Schwimmbad ist ein wichtiger Standort für den Schwimmsport im Tiroler Unterland und sollte darüber hinaus unbedingt auch im Sinne des Schul- und Nachwuchssports in Tirol erhalten bleiben."

ASVO-Tirol-Präsident Hubert Piegger fordert ein Gesamtkonzept für Tiroler Wasserflächen, was Sanierungen und Erweiterungen angeht, und plädiert für ein 50-m-Becken in Innsbruck. Derzeit sei der Schwimmsport in Tirol aufgrund fehlender Hallenbäder nicht konkurrenzfähig, bedauert zudem Mitterbauer. (TT)