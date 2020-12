Frankfurt gegen Dortmund 1:1 - Tore von Lienhart und Prietl

Borussia Dortmund ist am Samstag in der deutschen Bundesliga bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der BVB drohte damit vor dem Abend-Schlager der 10. Runde zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig weiter an Boden zu verlieren. Freiburg holte daheim gegen Mönchengladbach ein 2:2, wobei Philipp Lienhart für die Gastgeber ebenso ein Tor gelang wie Manuel Prietl beim 2:1 seiner Bielefelder gegen Mainz. Der 1. FC Köln und Wolfsburg trennten sich 2:2.

In Frankfurt ging die Truppe von Coach Adi Hütter in der neunten Minute durch Daichi Kamada in Führung. Der Japaner verwertete einen sehenswerten Pass von Martin Hinteregger. Die ohne den verletzten Erling Haaland angetretenen Dortmunder legten nach dem Seitenwechsel zu. Giovanni Reyna sorgte in der 56. Minute für den Ausgleich, nachdem er davor Hinteregger hatte aussteigen lassen. Danach retteten die Frankfurter, bei denen Stefan Ilsanker in der 67. Minute auf den Platz kam, das Remis über die Zeit.

Ilsankers Landsmann Prietl durfte gegen Mainz über sein erstes Bundesliga-Tor jubeln. Der Ex-Mattersburger stellte gegen Mainz in der 21. Minute mit einem abgefälschten Schuss auf 1:0, Ritsu Doan legte in der 31. Minute nach. Die in der 58. Minute eingewechselten Karim Onisiwo und Kevin Stöger konnten die Niederlage des Vorletzten nicht mehr verhindern, obwohl Stöger in der 82. Minute aus kurzer Distanz das Ehrentor der Mainzer schoss.

Unterdessen ist bei Gladbach in der Liga weiterhin Sand im Getriebe - in Freiburg reichte es nur zu einem 2:2. Philipp Lienhart glich in der 32. Minute die Führung der „Fohlen“ durch Breel Embolo (23.) aus. Nach einem von Stefan Lainer verursachten Elfmeter traf Vincenzo Grifo vom Punkt zum 2:1 für Freiburg (49.), nur Sekunden später glückte Gladbachs Alassane Plea der Endstand. Lainer wurde in der 64. Minute durch Valentino Lazaro ersetzt, auch Hannes Wolf wurde in der 64. Minute ausgetauscht.

