Eiskletterfestival 2021 in Matrei soll wie geplant stattfinden

Das Festival, das 2016 Premiere feierte, soll es auch in dieser Saison geben, hofft Messini, trotz Corona-Einschränkungen. Termin ist das Wochenende vom 15. bis 17. Jänner 2021. „Es ist alles geplant und vorbereitet, und wir hoffen, dass wir das Festival durchführen können“, so der Obmann. Mit einigen Änderungen hoffen die Veranstalter, auf der sicheren Seite zu sein. „Es wird diesmal keine Indoor-Veranstaltungen geben. Der Eröffnungsvortrag von Simon Gietl am 15. Jänner findet im Freien statt, und statt einer Party am Samstagabend gibt es eine Lichtershow, ebenfalls im Freien“, schildert Vittorio Messini. Mehr Infos dazu sind unter eisparkosttirol.wordpress.com zu finden.