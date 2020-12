Innsbruck – Eigentlich geht es ums Geld. Aber nachdem das Landesbudget als Eckpfeiler in der Politik von Landeshauptmann und Finanzreferent Günther Platter (ÖVP) gilt, wird es eng mit seiner politischen Zukunft verknüpft. Und da sind in den vergangenen Tagen in der Tiroler Volkspartei entscheidende Weichen gestellt worden.