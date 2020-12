Wirtschaftskammer fordert Verlängerung des Samstag-Gratisparkens in Innsbruck

Innsbruck – Am Donnerstag entscheidet der Innsbrucker Gemeinderat darüber, ob das vorerst bis zum Jahresende eingeführte Gratisparken am Samstag verlängert wird.

„Wir werden vor allem in den nächsten Wochen dringend Hilfestellungen brauchen, um den Geschäften in der Stadt zumindest am Samstag mehr Kundenfrequenz zu verschaffen“, betont Jirka. Eine Verlängerung der Befristung um ein halbes Jahr brauche es auch deshalb, „weil erst dann eine seriöse und transparente Evaluierung möglich sein wird“. (TT)