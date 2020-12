Koalitionskrach in Innsbruck: Vize-BM Schwarzl steht vor Abwahl

Innsbruck – In Innsbruck könnte innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal eine Vizebürgermeisterin ihr Amt verlieren. Uschi Schwarzl (Grüne) soll bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag abgewählt werden. Die Koalitionspartner der Grünen – SPÖ, ÖVP und Für Innsbruck (FI) – werden einem dementsprechenden Antrag zustimmen, hieß es von den Regierungspartnern. Grund dafür sind rechtliche Unstimmigkeiten bei der Errichtung der temporären Begegnungszone „Innere Stadt“ im Oktober.

Zumal sich aus ihrer Sicht die Grünen als nicht gesprächsbereit gezeigt hatten. So wurde etwa der Vorschlag eingebracht, dass Schwarzl die Verkehrsagenden abgeben soll. Die Grünen warnten dahingehend vor einem Koalitionsbruch und erteilten dem Vorschlag prompt eine Absage. Ressortverteilung und inhaltliche Ausrichtung seien im Arbeitsübereinkommen festgelegt, die Grünen orteten vielmehr eine „Kampagne gegen Vizebürgermeisterin Schwarzl".

Für eine Abwahl der Verkehrspolitikerin ist eine einfache Mehrheit vonnöten. Dagegen sprachen sich bisher lediglich NEOS und die Alternative Liste Innsbruck (ALI) aus. Wird Schwarzl tatsächlich abgewählt, könnte sie daraufhin erneut vom grünen Klub als Stadträtin nominiert werden – so wie es vor rund einem Jahr bei der ehemaligen Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) vonstatten gegangen war, die wegen der Kostensteigerungen rund um den Bau der Patscherkofelbahn abgewählt worden war.

Ein erstes Treffen mit Willi und Schwarzl zur Besprechung der Causa Begegnungszone habe dann am Dienstagvormittag stattgefunden, am heutigen Mittwoch sollte es ein weiteres, finales geben. Laut FI, ÖVP und SPÖ seien der Bürgermeister und die Vizebürgermeisterin diesem aber „unangekündigt ferngeblieben", wie sie in einer Aussendung berichten. Sie fordern nun eine „Konsequenz".