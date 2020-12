Zehn Tipps für den ungetrübten Skitouren-Genuss

Diese Skitour wird mir immer in Erinnerung bleiben - als ich einmal nach Schneefall allein in den Tuxer Alpen unterwegs war und in dem mir unbekannten Gebiet auf einem falschen Gipfel landete. Da wurde die Scham auch nicht geschmälert durch die Tatsache, dass ein Deutscher, der kurz nach mir den Gipfel erreichte, ebenfalls woanders hin gewollt hätte. Lange Rede, kurzer Sinn: Die richtige Tourenplanung am Tag vor dem Unternehmen ist das Um und Auf. Dazu gehört auch die Berücksichtigung des Lawinenlageberichts. Hilfreich: Tracks für die jeweilige Skitour herunterladen.