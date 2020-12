Keine Kosten gescheut: Volleyball-Derby geht als TV-Spiel über die Bühne

Alle TI-Trainer, U18-Spieler und ein kleines Aufbau-Team (Hypo Tirol Volleyballteam) halfen beim Ankleben des Bodens in der USI-Halle.

Innsbruck – „Jetzt sind wir langsam präsenter als die Skifahrer“, erklärte ein gut gelaunter TI-Obmann Michael Falkner gestern mit einem Augenzwinkern. Wenn seine Damen heute (15 Uhr) gegen den VCT in der USI-Halle aufschlagen, ist es das zweite TV-Spiel hintereinander für TI-abc-fliesen-volley.

Die unkomplizierten Zeiten, in denen Falkner einfach bei Hypo-Macher Hannes Kronthaler um einen Boden anfragen konnte, sind vorbei, seit sich Kronthaler in die zweite österreichische Herren-Liga zurückgezogen hat. Mit Hilfe des Österreichischen Volleyball-Verbands (ÖVV) wurde der „Much“ aber in Oberösterreich fündig.