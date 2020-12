Haftstrafe für 46-jährigen Tiroler nach Missbrauch von Unmündigen

Innsbruck – Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen und porno­graphische Darstellung Minderjähriger: So lauteten die schwersten von mehreren Vorwürfen gegen einen 46-jährigen Einheimischen. Der Mann musste sich am Montagvormittag am Innsbrucker Landesgericht vor einem Schöffensenat verantworten.