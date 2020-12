Bildungsminister Faßmann: „Tests an Schulen werden zur Normalität“

Damit keine Pädagogen infiziert vor den Schülern stehen, konnten sich jene in sechs Bundesländern am vergangenen Wochenende testen lassen; ebenso das Kindergartenpersonal. 72 Prozent von ihnen haben das getan. 0,24 Prozent – das sind rund 300 Leute – haben ein positives Ergebnis bekommen. Keine Zahlen gibt es für Wien, Tirol und Vorarlberg – weil die Lehrer und Kindergartenpädagogen bei den generellen Massentests dabei sind. Dass zwei Drittel des Lehrpersonals in Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland, der Steiermark, Kärnten und Salzburg checken haben lassen, ob sie das Virus in sich tragen, ist für Faßmann „mehr als ein respektabler Wert“. Großartig sei dieser. „Wir haben Infektionsketten durchbrochen.“