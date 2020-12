Ex-Weltmeister Ammann verzichtet auf Skiflug-WM

Simon Ammann verzichtet auf die Teilnahme an den Skiflug-Weltmeisterschaften ab Donnerstag in Planica. Der Schweizer, der 2010 Skiflug-Weltmeister war, legt aufgrund seines anhaltenden Formtiefs eine Wettkampfpause ein. Wann Ammann in den Weltcup zurückkehren wird, ist offen. Der vierfache Olympiasieger steht in seiner 24. Weltcup-Saison nach fünf Wettkämpfen noch ohne Punkte da.