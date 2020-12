US-Sonderbeauftragter führt Gespräche in Südkorea

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, führt in dieser Woche Gespräche in Südkorea über die stockenden Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm. Biegun werde am Dienstag zu einem viertägigen Besuch in Seoul erwartet, teilte Südkoreas Außenministerium am Montag mit. Am Mittwoch sollen die Gespräche mit südkoreanischen Vertretern einschließlich des Ersten Vizeaußenministers Choi Jong-kun und des Atomunterhändlers Lee Do-hoon beginnen.