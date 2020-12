Opposition will nach Wahl in Venezuela Volksabstimmung

Am Tag nach der von ihm boykottierten und international umstrittenen Parlamentswahl in Venezuela hat Oppositionsführer Juan Guaidó zu einer Volksabstimmung aufgerufen. „Dies ist die Gelegenheit, diesen Rückschlag in Kraft, in Mobilisierung umzuwandeln“, sagte der selbst ernannte Interimspräsident am Montag. Derweil bezeichnete Russland im Gegensatz zu den USA und der EU die Wahlen, die Venezuelas sozialistischer Staatschef Nicolás Maduro gewonnen hatte, als „transparent“.