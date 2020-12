Großbritannien beginnt mit Corona-Impfungen

Großbritannien hat als erstes westliches Land eine Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet. Die 90-jährige Margaret Keenan erhielt Dienstagfrüh in Coventry als erste Britin die Spritze mit dem Wirkstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech. Keenan ist der erste Mensch, der außerhalb einer klinischen Studie das Medikament verabreicht bekam. „Ich fühle mich unglaublich privilegiert, die erste Person zu sein, die gegen Covid-19 geimpft wird“, sagte die Seniorin.

Großbritannien ist in Europa mit über 61.000 Toten das von der Lungenkrankheit Covid-19 am stärksten betroffene Land. Es hat noch vor anderen europäischen Ländern und den USA das Pfizer/Biontech-Medikament für Massenimpfungen zugelassen, auf dem die Hoffnungen zur Eindämmung der Pandemie liegen. Auch Impfungen anderer Konzerne stehen in mehreren Ländern kurz vor Abschluss des Zulassungsprozesses.