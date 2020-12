VC Tirol vs. TI: Damen-Derby blieb auch ohne Fans ein Krimi

Innsbruck – Corona hin oder her – die Tiroler Bundesliga-Volleyballerinnen bewiesen am Dienstag, dass ihr Derby auch in speziellen Zeiten nicht weniger spannend ist – selbst vor leeren Rängen in der USI-Halle. 1:58 Stunden matchten sich TI-abc-fliesen-volley und der VC Tirol. Mit Szenen wie diesen: