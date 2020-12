Daniel Spoerri und Rebecca Horn kommen 2021 ins Kunstforum

Das Bank Austria Kunstforum Wien verlängert die Laufzeit der Ausstellung „Gerhard Richter: Landschaft“ bis 7. März 2021, ehe die Schau in das Kunsthaus Zürich übersiedelt. Von 24. März bis 27. Juni folgt eine Retrospektive des in Wien lebenden Künstlers Daniel Spoerri, von 28. September 2021 bis 23. Jänner 2022 Rebecca Horns erste umfassende Werkschau seit knapp 30 Jahren in Österreich. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der medialen Verflechtung der unterschiedlichsten Genres.