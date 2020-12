4.000er-Schwelle bei Covid-Toten in Österreich überschritten

105 weitere Covid-Tote sind innerhalb von 24 Stunden bis Dienstag (Stand 9.30 Uhr) gemeldet worden. Damit starben in Österreich bisher 4.002 Personen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Das geht aus den täglichen Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Die Zahl der Neuinfektionen ist gegenüber den Angaben vom Vortag von 2.263 auf 2.377 gestiegen. 3.917 Corona-Patienten befanden sich in krankenhäuslicher Behandlung, davon 609 auf Intensivstationen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Toten beträgt derzeit 7,6 - das heißt, dass in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner 7,6 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben sind. Deutlich am höchsten ist dieser Wert weiterhin in Kärnten, hier beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Todesfälle 18,5. Österreichweit wurden in den vergangenen sieben Tagen in Summe 677 Tote gemeldet